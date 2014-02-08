Глава Мінфіну РФ розповів, коли Україна отримає другий транш фіндопомоги

Росія поки не перерахувала другий транш фінансової допомоги Україні, оскільки очікує виконання зобов'язань із оплати поставок газу.

Про це заявив глава російського Мінфіну Антон Силуанов в Сочі, передає РІА «Новости».

«Ми очікуємо виконання зобов'язань українською стороною щодо розрахунків за газ. Сума там не маленька. Наприкінці січня мала бути оплата, її поки не здійснено. Ми б хотіли, щоб ми разом виконували наші зобов'язання», - сказав міністр журналістам.

Він додав, що за початковими домовленостями всю суму фінансової допомоги Україні в розмірі 15 млрд дол. планувалося перевести до травня цього року.

Голова Мінфіну РФ нагадав, що заборгованість за газ є старою, поставки за січень поки що оплачуються.

«Це не січневий газ, це стара заборгованість, яка була реструктуризована, і термін оплати якої мав бути 25 січня. Там 2,7 (млрд дол.) За цей рік, наскільки мені відомо, оплата йде відповідно до проекту», - сказав Сілуанов.

«Те, що було Президентом обіцяно Україні, виконуватимемо. Але хотілося б, щоб з українського боку ті зобов'язання, які взяті, теж виконувалися», - додав він.

Водночас міністр зазначив, що Росія не пов'язує безпосередньо перерахування траншу з розрахунками за газ. Проте, нагадав він, відносини у газовій сфері будуються між газовими організаціями - «Газпромом» і «Нафтогазом».

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого в «Газпромі» повідомили, що загальний борг НАК «Нафтогаз України» за поставлений російський газ у 2013 році й січні 2014 року становить 3,2924 млрд дол. Зокрема, борг НАК «Нафтогаз України» перед ВАТ «Газпром» за поставлений у2013 році газ становить 2,634 млрд дол. У січні «Газпром» поставив «Нафтогазу України», за попередніми даними, 2,452 млрд куб. м газу на суму 658,4 млн дол.

17 грудня 2013 року під час зустрічі президентів України і Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна в Москві було досягнуто домовленість, що Росія знизить ціну газу для України до 268,5 дол. за тисячу кубометрів із 400 дол. за тис. кубометрів (середньорічна ціна на російський газ у 2013 році). До цього Україна довго й безуспішно вела переговори з Росією про перегляд умов контракту.

24 грудня Національний банк України отримав перший транш кредиту РФ у розмірі 3 млрд доларів у рамках запланованих до надання 15 млрд доларів.

Другий транш російського кредиту має бути перерахований у розмірі 2 млрд дол.

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