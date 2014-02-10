Нафта торгується різноспрямовано на тлі статистики з ринку праці США

Світові ціни на нафту демонструють різноспрямовану динаміку на тлі публікації статистики по ринку праці США, що не збіглася з очікуваннями аналітиків, повідомляє Прайм.

Ціна березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil до 08.45 мск знизилася на 0,23% - до 109,32 долара за барель. Вартість лютневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI зросла на 0,01% і склала 99,89 долара за барель.

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Число робочих місць у несільськогосподарських галузях економіки США в січні зросла на 113 тисяч, тоді як аналітики очікували збільшення на 185 тисяч.

Рівень безробіття при цьому знизився на 0,1 процентного пункту в порівнянні з груднем і становить 6,6%, тоді як експерти не очікували змін порівняно з груднем.



