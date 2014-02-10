Нафтотрейдери стурбовані новими правилами продажу валюти в Україні

Оператори ринку нафтопродуктів висловлюють серйозне занепокоєння у зв'язку із зміною Національним банком України (постанова №49 від 6 лютого 2014 року) правил купівлі валюти, що накладає ряд істотних обмежень на діяльність всього паливного ринку.

Про це йдеться в повідомленні Асоціації «Об‘єднання операторів ринку нафтопродуктів», переданому агентству УНІАН.

Зокрема, як наголошується в повідомленні, підпунктом 5 пункту 4 постанови встановлюється спеціальний порядок придбання валюти і подальшого її перерахування зарубіжним постачальникам товарів.

«Згідно з документом, будь-яка проплата займатиме не менш як шість банківських днів (до 10 календарних) з дня перерахування гривнєвих коштів на придбання валюти на спеціальний рахунок», - йдеться в повідомленні.

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«Дане обмеження вже не дозволило імпортерам нафтопродуктів своєчасно сплатити законтрактований ресурс, привело до зриву контрактних зобов'язань перед зарубіжними партнерами і, тим самим, створило передумови для дестабілізації системи забезпечення нафтопродуктами ринку України. Зазначимо, що Україна на 80% залежить від імпорту нафтопродуктів», - підкреслюється в повідомленні асоціації.

«Початок дії нового порядку придбання валюти і подальших розрахунків із зарубіжними контрагентами може привести до непередбачуваних наслідків, включаючи дефіцит палива і неконтрольоване зростання цін», – цитуються в повідомленні слова глави асоціації Леоніда Косянчука.

За його словами, нові правила конвертації валюти і платежів приведуть до заморожування величезних сум оборотних коштів, внаслідок чого операторам ринку доведеться поповнювати ці кошти за рахунок комерційних кредитів. Це, у свою чергу, чинитиме додатковий тиск на собівартість і, відповідно, на кінцеву вартість нафтопродуктів для споживачів.

«У зв'язку з важливістю питання безперебійного забезпечення ринку нафтопродуктами, Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України відкрито звертається до Національного банку України, Кабінету міністрів України, Міністерства енергетики і вугільної промисловості, Міністерства економічного розвитку і торгівлі і вимагає терміново вжити всіх заходів для внесення необхідних змін до даного документа», - йдеться в повідомленні.

Як вихід з ситуації, що склалася, асоціація пропонує «негайно віднести нафтопродукти до товарів, на операції з закупівлі валюти щодо яких обмеження, передбачені постановою №49, не поширюються».

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України з 7 лютого запровадив тимчасові обмеження щодо операцій з рахунками клієнтів за їх дорученням і на купівлю валюти. Зокрема, постанова регулятора №49 передбачає проведення операцій з рахунками клієнтів у межах ранкових залишків коштів, обмеження на купівлю валюти на міжбанківському ринку України за окремими операціями і термінами купівлі валюти за дорученням юросіб і фізосіб-підприємців.

Разом з тим, постанова передбачає підвищення контролю за своєчасністю здійснення операцій, пов'язаних з виплатою заробітної плати, пенсій, стипендій і соціальних виплат.

За інформацією НБУ, обмеження мають тимчасовий і виключно попереджувальний характер, спрямовані на захист інтересів вкладників та інших кредиторів банків.