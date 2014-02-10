S&P слідом за суверенним рейтингом України знизив рейтинг Ferrexpo

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Рoor's слідом за зниженням суверенного рейтингу України знизило рейтинг швейцарської гірничорудної компанії Ferrexpo, яка контролює в Україні Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати, у національній валюті до рівня «В-» з «В», прогноз негативний. Про це говориться в повідомленні агентства, розміщеному на корпоративному сайті.

«Одночасно ми підтверджуємо короткостроковий корпоративний рейтинг «В» і рейтинг «В-» для євробондів компанії на 500 млн дол. Рейтинг зворотності активів ми оцінюємо на рівні «3», що означає можливість повернення 50-70% платежів у разі оголошення корпоративного дефолту», - йдеться в повідомленні.

Аналітики агентства стверджують, що загальна характеристика становища компанії оцінюється як «вразлива», оскільки вона є залежною не тільки від загальноекономічної ситуації в Україні, але і схильна до впливу зовнішнього ринку, на якому в 2014 році, за оцінками S&P, можливе подальше зниження цін на продукцію. Крім того, конкурентні позиції Ferrexpo оцінені як «слабкі».

«Негативний прогноз для Ferrexpo відображає негативний прогноз по Україні загалом. Якщо ми і далі знизимо рейтинг України, то можемо знизити рейтинг Ferrexpo. Поліпшення корпоративного рейтингу компанії можлива при поліпшенні суверенного рейтингу країни», - відзначили в S&P, уточнивши, що причинами перегляду рейтингів і прогнозів також можуть бути виробничі характеристики компанії.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня Standard & Рoor's знизив рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній валюті до «ССС+/С» з негативним прогнозом у зв'язку зі складною політичною ситуацією. Слідом за зниженням суверенного рейтингу були знижені рейтинги Києва, Львова, Дніпропетровська, Івано-Франківська та Криму. Сьогодні, 10 лютого, агентство також знизило корпоративний рейтинг «Укрзалізниці».