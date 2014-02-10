Україна в січні знизила споживання електроенергії на 1,2%

Україна в січні 2014 року зменшила споживання електроенергії порівняно з січнем 2013 роком на 1,2% - до 17,448 млрд кВт/год.

Про це йдеться в повідомленні держкомпанії «Укренерго».

Згідно з повідомленням, середня величина споживання електричної потужності в години контролю максимального навантаження Об'єднаної енергосистеми України становить 26,619 Гвт, що на 0,314 Гвт, або на 1,2%, більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2013 році зменшила споживання електроенергії порівняно з 2012 роком на 2,3% - до 147,264 млрд кВт/год.

Споживання електроенергії в Україні в 2012 році збереглося на рівні 2011 року - 150,72 млрд кВт/год.

НЕК «Укренерго» здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває в підпорядкуванні Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.