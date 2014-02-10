«Донбасенерго» має намір залучити кредити на 225 млн грн

Одна з найбільших енергопостачальних компаній України «Донбасенерго», 60,8% державного пакета акцій якої в серпні придбала донецька компанія «Енергоінвест Холдинг», має намір залучити дві кредитні лінії на загальну суму 225 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні компанії, опублікованому на сайті «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, ці кредитні кошти компанія планує залучити строком на 1 рік.

Кінцевий термін подачі конкурсних пропозицій - 13 березня 2014 року.

Мета залучення кредитних коштів компанія не називає.

Як раніше повідомляв УНІАН, наприкінці січня поточного року Кабінет міністрів вирішив продати 25% + 1 акцію компаній «Донбасенерго».

Також у січні Кабінет міністрів України схвалив збільшення витрат на модернізацію енергоблоку №12 Старобешівської теплоелектростанції, що входить до складу енергопостачальної компанії «Донбасенерго», на 33% - до 959,297 млн грн.

«Донбасенерго» експлуатує дві теплові електростанції - Старобешівську і Слов'янську, сумарна потужність яких становить 2550 МВт.

Бізнесмен Ігор Гуменюк є мажоритарним акціонером Energoinvest Holding BV, якій належить 91% компанії «Енергоінвест Холдинг».