«Донбасенерго» має намір залучити кредити на 225 млн грн
Дані кредитні кошти компанія планує залучити строком на 1 рік
Одна з найбільших енергопостачальних компаній України «Донбасенерго», 60,8% державного пакета акцій якої в серпні придбала донецька компанія «Енергоінвест Холдинг», має намір залучити дві кредитні лінії на загальну суму 225 млн грн.
Про це йдеться в повідомленні компанії, опублікованому на сайті «Державні закупівлі».
Згідно з повідомленням, ці кредитні кошти компанія планує залучити строком на 1 рік.
Кінцевий термін подачі конкурсних пропозицій - 13 березня 2014 року.
Мета залучення кредитних коштів компанія не називає.
Як раніше повідомляв УНІАН, наприкінці січня поточного року Кабінет міністрів вирішив продати 25% + 1 акцію компаній «Донбасенерго».
Також у січні Кабінет міністрів України схвалив збільшення витрат на модернізацію енергоблоку №12 Старобешівської теплоелектростанції, що входить до складу енергопостачальної компанії «Донбасенерго», на 33% - до 959,297 млн грн.
«Донбасенерго» експлуатує дві теплові електростанції - Старобешівську і Слов'янську, сумарна потужність яких становить 2550 МВт.
Бізнесмен Ігор Гуменюк є мажоритарним акціонером Energoinvest Holding BV, якій належить 91% компанії «Енергоінвест Холдинг».