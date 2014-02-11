Ціни на нафту зростають напередодні промови нового голови ФРС

Ціни на нафту зростають, оскільки інвестори сподіваються, що новий голова ФРС Джанет Йеллен продовжить політику, сприятливу для сировинних ринків, пише "Рейтер".

Інвестори розраховують, що в ході першої промови Йеллен в Конгресі вона повідомить про більш повільне скорочення стимулів, враховуючи неоднозначні показники американської економіки.

У 9.27 МСК ф'ючерси на Brent з постачанням в березні подорожчали на $0,07 до $108,70 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,04 до $100,10 за барель, у понеділок вперше цього року перевищивши $100 на закритті торгів.

"Якщо Йеллен відповідно до очікувань повідомить про продовження м'якої політики, це додасть впевненості нафтових ринків. Долар продовжить слабшати, що сприятиме зростанню попиту на нафту", - сказав інвестиційний аналітик Phillip Futures у Сінгапурі Чи Тат Тан.

Ціни на американський еталон близькі до максимуму шести тижнів, адже аналітики припускають, що запаси дистилятів в США знизилися минулого тижня у зв'язку з холодною погодою в багатьох штатах.

Напередодні щотижневих звітів про запаси опитані Рейтер аналітики припускають, що запаси дистилятів, куди входить пічне паливо, скоротилися на 2,3 мільйона барелів, а запаси нафти зросли на 3 мільйони барелів.

"Ціни поки утримаються на нинішньому рівні, але коли температура наблизиться до норми, нафта втратить підтримку, і американська нафта буде знову торгуватися на підставі фундаментальних показників", - сказав Тан.