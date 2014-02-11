«Газпром» переїде до Петербурга до кінця 2015 року

09:14, 11 лютого 2014
Енергетика
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 Інформацію про те, що пов'язані з «Газпромом» люди шукають приміщення в оренду, підтверджує один з великих девелоперів Петербурга

С уходом «Газпрома» Москва потеряет часть налогов

«Газпром» може до кінця 2015 р. повністю переїхати до Петербурга, розповідають «Ведомостям» декілька осіб, близьких до газового холдингу. Рішення про поступовий переїзд вже прийнято, повідомив топ-менеджер однієї з дочірніх структур «Газпрому». Представники «Газпрому», мерії Москви і адміністрації Петербурга це не коментують.

За словами людини, що працює на ринку нерухомості Петербурга, структури «Газпрому», в основному дочірні компанії, що активно шукають офісну нерухомість в оренду - будівлі цілком. Інформацію, що пов'язані з «Газпромом» люди шукають приміщення в оренду, підтверджує і один з великих девелоперів Петербурга: «Але безпосередньо “Газпром” переговори не веде». Всі, хто пропонує свої приміщення в оренду для структур «Газпрому», розуміють, що це тимчасові орендарі, міркує консультант ринку нерухомості: як тільки буде побудований хмарочос «Лахта центр» (86 поверхів, 334 000 кв. м), вони покинуть орендовані бізнес-центри. «Лахта центр» повинен бути завершений до кінця 2018 р., він стане штаб-квартирою «Газпрому».

До кінця року до Петербурга може переїхати «Газпром міжрегіонгаз», повідомляє співрозмовник «Ведомостей» з «Газпрому», «Газпром експорт» орендував 12 300 кв. м у бізнес-центрі «Сенатор», а всього в Петербурзі вже працюють п'ять департаментів «Газпрому» і кілька «дочок».

Співробітників тимчасово розміщують у бізнес-центрі біля аеропорту «Пулково», розповідає чоловік, близьке до «Газпрому», але переїжджати готові не всі: платити оренду житла співробітникам доводиться самим. «Кажуть, що з плином часу середнім і вищим менеджерам будуть компенсовані витрати на іпотеку. Тим, хто не хоче їхати до Петербурга, шукають заміну з місцевих», - знає він.

Як розповідав «Ведомостям» представник «Газпрому» Сергій Купріянов, переїзд відбувається за домовленістю з містом, два департаменти, що відповідають за будівництво і закупівлі, вже переїжджають, а департамент проектних робіт відразу був створений у Санкт-Петербурзі.

З відходом «Газпрому» Москва втратить частину податків. «Відрахування до бюджету Москви за 2012 р. (даних за 2013 р. немає) могли скласти близько 160 млрд руб.», - припускає аналітик ІК «Анкоринвест» Сергій Вахрамєєв. Удар по бюджету Москви міг би бути сильнішим, але московська казна вже зіткнулася з істотним скороченням податкових надходжень від «Газпрому»: в 2012 р. набув чинності спеціальний режим, за яким «Газпром» оголосив себе консолідованою групою платників податків і розподілив відрахування між регіонами.

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