Україна визначиться зі складом інвесторів консорціуму з модернізації ГТС до кінця року

Уряд України впродовж 2014 року остаточно визначиться зі складом інвесторів консорціуму з модернізації української газотранспортної системи.

Про це йдеться в повідомленні інформаційного бюлетеня Кабміну з посиланням на заяву міністра енергетики і вугільної промисловості Едуарда Ставицького у Відні.

«Впродовж цього року уряд остаточно визначиться з фінансовою моделлю модернізації української газотранспортної системи і складом інвесторів консорціуму з модернізації ГТС», - говориться в повідомленні.

Як наголошується в повідомленні, сьогодні розглядається варіант створення консорціуму з російським «Газпромом» і залученням третього інвестора.

«Враховуючи позитивні рішення, прийняті в грудні минулого року, ми тільки посилюємо співпрацю з нашим стратегічним партнером «Газпромом», - наводяться в повідомленні слова Ставицького.

«Поки що остаточний формат консорціуму не визначено, його створення можливе як в тристоронньому, так і в двосторонньому варіанті, тому Україна відкрита і готова до переговорів», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у середині грудня 2013 року Президент України Віктор Янукович заявив, що Україна готова до активного діалогу щодо створення тристороннього газового консорціуму з управління українською газотранспортною системою.

Водночас, Україна вже більш як 5 років веде переговори з Росією і Європейським Союзом із питання модернізації ГТС. Розглядаються варіанти створення консорціумів з управління ГТС у дво- (Україна – РФ) і тристоронньому (Україна – РФ – ЄС) форматах.

Росія в переговорах зі створення консорціуму пропонувала для реалізації неприйнятний для України білоруський сценарій. У 2011 році ГТС Білорусі повністю перейшла у власність «Газпрому».

За інформацією в ЗМІ, українські ГТС оцінюють в 26-29 млрд дол.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є другою в Європі та однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км., зокрема магістральних газопроводів – 22,2 тис. км. і газопроводів-відведень – 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій становить 1449.

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