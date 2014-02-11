Будівництво підводної ділянки газопроводу «Південний потік» через акваторію Чорного моря в обхід території України до країн Південної і Центральної Європи почнеться восени 2014 року.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації «Газпрому» за підсумками наради щодо реалізації проектів «Південний потік» і «Південний коридор».

«До кінця першого кварталу 2014 року планується завершити і оприлюднити результати тендеру на глибоководну укладку, а також підписати контракт на поставки труб для другої нитки морської частини газопроводу. Будівництво підводної ділянки «Південного потоку» почнеться восени 2014 року», - йдеться в повідомленні. При цьому наголошується, що 29 січня 2014 року укладено угоду на поставки труб для першої нитки газопроводу.

Повідомляється, що услід за Болгарією і Сербією будівництво газопроводу на суходолі почнеться в Угорщині в другому кварталі 2015 року. Зараз на угорській ділянці йдуть проектно-дослідні роботи, готуються документи з територіального планування і оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) для угорської, словенської і хорватської ділянок.

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З метою реалізації енергетичних проектів на території Сербії йде узгодження міжурядової угоди з Боснією і Герцеговиною.

Учасникам наради також була надана інформація про статус проекту «Південний коридор» — систему газопроводів на території Росії, зокрема призначену для подачі газу в «Південний потік».

У рамках першого етапу проекту (Західний маршрут, включаючи перемичку «КС «Кубанська» і КС «Кореновська») активно триває будівництво лінійної частини. На сьогодні зварено і укладено в траншею 477,5 км з 880,6 км, що становить 54% від загальної протяжності Західного маршруту. На окремих побудованих ділянках проведено гідровипробування.

Здійснюється спорудження необхідних газоперекачувальних потужностей. Зокрема, на компресорній станції «Російська», яка стане світовим лідером за встановленою потужністю — 448 МВт, йде монтаж основного технологічного устаткування. Аналогічні роботи виконуються на КС «Кореновська» і КС «Козача», готується майданчик для КС «Шахтинська».

За підсумками наради були дані доручення, спрямовані на своєчасну реалізацію проектів «Південний потік» і «Південний коридор».

Довідка УНІАН: «Південний потік» — глобальний інфраструктурний проект «Газпрому» з будівництва газопроводу потужністю 63 млрд куб. м через акваторію Чорного моря до країн Південної і Центральної Європи з метою диверсифікації маршрутів експорту природного газу і виключення транзитних ризиків. Наприкінці 2015 року «Південним потоком» буде поставлено перший газ. На повну проектну потужність газопровід вийде у 2018 році.

Морська ділянка газопроводу «Південний потік» пройде по дну Чорного моря від російського узбережжя до Болгарії. Загальна протяжність чорноморської ділянки становитиме більш як 930 кілометрів, максимальна глибина — понад два кілометри.

Сухопутна ділянка газопроводу протяжністю близько 1455 км пройде територіями Болгарії, Сербії, Угорщини і Словенії до Італії. Від основного маршруту будуть збудовані відведення до Хорватії і Сербії.

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