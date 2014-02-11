Ціна імпортного газу для України в січні становила $398

«Мінекономрозвитку надає інформацію про фактичну ціну реалізації для газу природного за січень 2014 року, яка становить 398,14 дол. США за 1 тис. куб. м», - зазначається у повідомленні.

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Як наголошено у повідомленні міністерства, показники середньої митної вартості імпортного природного газу, розмитненого у січні 2014 року, розраховані з урахуванням ціни на природний газ, придбаний НАК "Нафтогаз України" у грудні 2013 року відповідно до умов контракту.

Як раніше повідомляв УНІАН, у грудні минулого року під час двосторонньої зустрічі президентів України і Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна у Москві у рамках засідання Українсько-Російської міждержавної комісії було досягнуто домовленості, що Росія знизить ціну на газ для України до 268,5 дол. за 1 тисячу кубометрів з 400 дол. за тис. кубометрів (середньорічна ціна на російський газ у 2013 році).

До цього Україна довго і безуспішно вела переговори з Росією про перегляд умов контракту.

За словами міністра енергетики Едуарда Ставицького, НАК «Нафтогаз України» і російський «Газпром» 9 січня 2014 року підписали додаткову угоду щодо визначення коефіцієнта, який дозволяє забезпечити ціну газу для України у першому кварталі поточного року у розмірі 268,5 долара за тисячу кубометрів, і весь січень НАК купував газ за новою ціною.