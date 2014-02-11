Ділянку газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород» відремонтують за 477,42 млн грн

Кабінет міністрів України затвердив робочий проект модернізації 19-кілометрової ділянки магістрального газопроводу «Уренгой - Помари - Ужгород» вартістю 477,42 млн. грн.

Відповідне рішення закріплене в урядовому розпорядженні від 29 січня 2014 року.

Згідно з документом, проект розроблено ІК "Машекспорт", термін капремонту — 8,5 місяця.

Також в постанові зазначається, що на будівельно-монтажні роботи передбачено 385,442 млн. грн, устаткування — 3,133 млр грн, інші витрати — 88,844 млн. грн.

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Як повідомляв УНІАН, у вересні минулого року Кабінет міністрів затвердив проект модернізації 7-кілометрової ділянки магістрального газопроводу «Уренгой - Помари - Ужгород» вартістю 187,1 млн. грн.

За інформацією Міненерговугілля, попередня вартість модернізації всього магістрального газопроводу становитиме 519 млн. дол., з яких 308 млн. дол. – кредити ЄІБ і ЄБРР, які міністерство планувало залучити ще восени минулого року, проте поки що цього не вдалося зробити, а решта суми буде забезпечена за рахунок власних коштів НАК «Нафтогаз України».

Довідка УНІАН. Газопровід «Уренгой-Помари-Ужгород» з’єднує газові родовища півночі Західного Сибіру з кінцевими споживачами в Європі. Побудований в 1983 році. Загальна довжина - 4 451 км, потужність - 32 млрд. куб. м газу на рік. Діаметр кожній з трьох ниток – 1 420 мм.

Протяжність по території України - 1 160 км, діаметр – 1420 міліметрів, робочий тиск 7,5 атмосфер; газопровід проходить по території десяти областей України: Сумської, Полтавської, Черкаської, Київської, Вінницької, Хмельницької, Тернопільської, Івано-Франківської, Львівської, Закарпатської.

Україна почала реалізацію проекту «Модернізація і реконструкція магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород» в 2011 році. Проект модернізації газопроводу розрахований на дев'ять років, перша черга – три роки; обсяг інвестицій, необхідний для проведення першої черги, становить 538,87 млн. доларів США, з яких власні кошти – 230,87 млн. доларів, кредитні ресурси – 308 млн. доларів.