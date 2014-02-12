Ціни на нафту зростають за рахунок статистики Китаю

О 9.40 МСК ф'ючерси на нафту Brent з постачанням в березні подорожчали на $0,10 до $108,78 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,49 до $100,43 за барель, пише "Рейтер".

Китай у січні збільшив експорт на 10,6% порівняно з минулим роком, а імпорт зріс на 10%. Найбільший у світі імпортер нафти збільшив її імпорт на 11,9% до рекордного показника 28,16 мільйона тонн, або 6,63 мільйона барелів на добу.

"Високі показники підтримують ринки нафти й інших видів сировини. Дані настільки несподівані, що хочеться перевірити, чи вірні вони", - сказав директор з аналізу сировинних ринків Азії Societe Generale Марк Кінан.

Підтримку американській нафти дав звіт про запаси Американського інституту нафти, показав зниження запасів дистилятів на 1,5 мільйона барелів минулого тижня і скорочення запасів нафти на розподільчому центрі в Кашингу, штат Оклахома, на 2,5 мільйона барелів.

Управління енергетичної інформації США підвищило прогноз зростання світового споживання нафти цього року на 50.000 барелів на добу до 1,26 мільйона і скоротило прогноз видобутку нафти в США на 100.000 барелів на добу до 8,4 мільйона.

"Загалом останні новини дають ринку нафти стійку основу для зростання в найближчому майбутньому", - сказав Кінан.

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