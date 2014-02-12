Видобуток на Кашагані може відновитися у другій половині року

Видобуток на нафтовому родовищі Кашаган у Казахстані, призупинено 9 жовтня минулого року через виток, може поновитися у другій половині 2014 року, повідомляється в короткостроковому прогнозі Управління з енергетичної інформації США (EIA), передає "Прайм".

При цьому обсяги видобутку до кінця 2015 року будуть нижче цільового показника, запланованого на перший етап, у розмірі 370 тисяч барелів на добу, так як технічні труднощі і високі витрати не дозволять розширити виробництво. "Між тим, якщо видобуток на Кашагані відновиться лише в майбутньому році, то загальний прогноз зростання видобутку нафти в Казахстані найближчі два роки буде знижено", - наголошується в повідомленні EIA.

Видобуток на Кашагані зупинили у вересні минулого року через два тижні після початку через виток газу. Майже відразу після відновлення видобутку в жовтні виявили інший витік. Спочатку передбачалося, що видобуток на Кашагані складе 8 мільйонів тонн нафти в 2014 році і підніметься до 12 мільйонів тонн у 2015 році, що дозволить Казахстану увійти до десятки найбільших нафтовидобувних країн.

Оператор розробки Кашагана, компанія North Caspian Operating Co, повідомляла в середині січня, що очікує результатів перевірок трубопроводів до початку лютого. Потім прийматиметься рішення про відновлення видобутку.

У проекті беруть участь "Казмунайгаз", Eni, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Total і Inpex. Крім того, 8,33% у проекті купила у КМГ китайська CNPC. Геологічні запаси Кашагана, найбільшого розвіданого родовища за останні 40 років, оцінюються в 4,8 мільярда тонн нафти. Загальні нафтові запаси становлять 38 мільярдів барелів, з них видобувні - близько 10 мільярдів барелів, запаси природного газу - понад 1 трильйона кубометрів.