"Газпром" знизив ціну на газ для Греції на $60

Грецька газова компанія DEPA і "Газпром" досягли угоди про зниження ціни на російський газ до 398-399,5 долара за тисячу кубометрів і річного контрактного обсягу take-or-pay ("бери або плати") до 2 мільярдів кубометрів з 2,4 мільярда, повідомили РІА "Новости" два джерела, знайомі з ходом переговорів.

"Компанії домовилися, що ціна буде нижче 400 доларів за тисячу кубометрів - 398 доларів. Крім цього змінено умови поставки take-or-pay: обсяг знижено до 2 мільярдів кубометрів з 2,4 мільярда", - повідомило джерело з грецької сторони.

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За умовами поставки take-or-pay, DEPA платить за обумовлені контрактом обсяги, незалежно від того, вибрала вона їх. Останнім часом споживання газу впало в Греції через рецесії. Так, якщо у 2011 році "Газпром" поставив до цієї країни понад 2,9 мільярда кубометрів, то в 2012 році - близько 2,3 мільярда кубометрів газу.

За даними російського джерела, компанії домовилися про ціну в 399,5 долара за тисячу кубометрів. "Це дуже хороша знижка - понад 60 доларів", - сказав співрозмовник агентства.

Тепер умови угоди повинні схвалити на найвищому рівні. Прем'єр-міністр Греції Антоніс Самарас заявляв, що низькі ціни на російські енергоносії мають вирішальне значення для відновлення економіки країни.

За даними грецьких ЗМІ, Греція домагалася зниження ціни на 20%, тобто до 380 доларів за тисячу кубометрів, і включення до угоди пункту про можливість перегляду ціни раз на рік. "Газпром" пропонував ціну близько 400 доларів за тисячу кубометрів, тобто готовий знизити ціну лише на 13-15%. За даними Євростату на травень 2013 року, ціни на природний газ для домашніх господарств у Греції були на 42% вище, ніж у середньому в Євросоюзі.

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