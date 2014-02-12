Україна продовжує роботу зі Словаччиною по організації поставок газу

Компанія «Укртрансгаз», що є оператором вітчизняної газотранспортної системи, продовжує роботу із Словаччиною з організації реверсивних поставок газу в Україну, повідомило УНІАН джерело в українській газовій галузі.



«Укртрансгазом» підписано меморандум про співпрацю в організації цього маршруту. Цей меморандум, узгоджений за участі Єврокомісії, з українського боку був підписаний ще в грудні і направлений словацькій стороні. Зараз словацькою стороною він не підписаний», - сказав співрозмовник агентства.

На уточнююче питання УНІАН про можливі терміни підписання даного документа словацькою стороною він відповів: «Нам важко спрогнозувати терміни, коли словацька сторона підпише. Зараз ті терміни, які закладалися в цей меморандум, прострочені».

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Як повідомляв УНІАН, питання організації реверсивних поставок газу зі Словаччини, як одного з ключових альтернативних маршрутів поставок палива в Україну, активно обговорювався протягом 2013 року.

У вересні минулого року про складнощі реверсу зі Словаччини говорив керівник Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський. За його словами, Словаччина на той момент не мала повної ясності і можливості для відкриття реверсивного потоку в Україну без домовленостей з «Газпромом», який поставляє цей газ, а узгоджувати реверс необхідно з усіма учасниками процесу.

25 жовтня міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький після переговорів у Брюсселі з єврокомісаром з питань енергетики Гюнтером Оттінгером заявив, що Україна, незважаючи на протидію російського "Газпрому", практично узгодила зі Словаччиною реверсивні поставки газу, проте зможе приступити до запуску проекту після того, як протягом листопада вирішить технічні питання. Обумовлений на той момент потенційний обсяг поставок становив 10 млрд кубометрів на рік. Орієнтовним терміном початку поставок називався вересень 2014 року.

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17 грудня під час зустрічі президентів України і Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна у Москві в рамках засідання українсько-російської міждержавної комісії була досягнута домовленість, що Росія знизить ціну газу для України до 268,5 долара за тисячу кубометрів з 400 доларів за тисячу кубометрів (середньорічна ціна на російський газ у 2013 році).

Водночас Ставицький зазначав, що Україна до кінця 2013 року має намір підписати договір щодо реверсивних поставок газу зі Словаччини, оскільки питання диверсифікації поставок палива в країну залишається актуальним, незважаючи на досягнуті домовленості з Російською Федерацією про знижку на імпортований газ.

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