«Укртрансгаз» має намір залучити два кредити на 800 млн грн

Компанія «Укртрансгаз», що є оператором вітчизняної газотранспортної системи, має намір залучити дві кредитні лінії на загальну суму 800 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні «Укртрансгазу», опублікованому на сайті «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, компанія має намір залучити один кредит на 600 млн грн, ще один - на 200 млн грн, обидва терміном на 1 рік.

Кінцевий термін подачі заявок - 18 березня 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, у січні поточного року «Укртрансгаз» залучив у банку «Київська Русь» кредит у розмірі 200 млн грн на поповнення обігових коштів.

Читайте також«Укртрансгаз» візьме в банку «Київська Русь» кредит на 200 млн грн

Довідка УНІАН. ПАТ «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

100% акцій «Укртрансгазу» знаходяться у власності НАК «Нафтогаз України».

Читайте такожГолова правління «Укртрансгазу» звільнився за власним бажанням