Польська PGNiG знайшла нове родовище газу на кордоні з Україною

Польська національна нафтогазова компанія PGNiG знайшла нове родовище газу неподалік від прикордонного з Україною міста Перемишль із запасами, що оцінюються в декілька мільярдів кубометрів.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Польщі повідомила сьогодні прес-служба компанії.

PGNiG називає збільшення видобування газу одним із способів зменшення енергетичної залежності від найбільшого постачальника енергоносіїв до Польщі – Росії, разом з диверсифікацією газових поставок і реалізацією проектів з видобування сланцевого газу.

За неофіційними даними, видобутий у Польщі газ обходиться компанії в 100-120 дол. за тисячу кубометрів, тоді як за російський PGNiG платить понад 400 дол.

"PGNiG планує, що експлуатація перших свердловин почнеться у другій половині 2015 року. Компанія розраховує, що за перший рік експлуатації видобуток із нових свердловин становитиме близько 100 тис. кубометрів на добу", - зазначили в прес-службі.

Минулого року польська компанія щодоби видобувала у середньому 12,6 млн. кубометрів газу, збільшивши видобуток за весь рік порівняно з 2012 роком на 300 млн кубометрів, або на 7%, - до 4,6 млрд кубометрів.

Продаж "блакитного палива", левову частку якого PGNiG купує у російського "Газпрому", в 2013 році зросла на 1,2 млрд куб. м, або на 8%, - до 16,1 млрд кубометрів.

У PGNiG зазначили, що виявили газ, пробуривши свердловину завглибшки близько 2 км.

Сьогоднішнє повідомлення – друге цього тижня від польського державного газового монополіста про виявлення нового великого родовища газу в країні із запасами в декілька мільярдів кубометрів.

Акції PGNiG на Варшавській фондовій біржі після сьогоднішньої новини подорожчали на 2,7% на тлі 1,5% зростання індексу "блакитних фішок", закрившись на рівні 4,9 злотого за штуку (1 дол. = 3,1 злотого).

Водночас, вони коштували дешевше рекордних з моменту виходу на публічний ринок 6,76 злотого в серпні минулого року.

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Довідка УНІАН. Польща, яка вивела PGNiG на Варшавську фондову біржу в 2005 році, продовжує контролювати 72,40% акцій компанії.

За перші три квартали 2013 року компанія, яка є монопольним імпортером і продавцем газу в Польщі, а також займається видобуванням і продажем газу і нафти, збільшила чистий прибуток у 17 разів - до 670 млн дол. на тлі зростання виручки на 15% - до 7,4 млрд дол.

На останньому закритті Варшавської фондової біржі капіталізація компанії становила 9,3 млрд дол., що на 40% більше, ніж у перший день торгів (за поточним курсом).