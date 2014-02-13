Ринок нафти знижується в очікуванні спаду споживання

Ціни на нафту знижуються, оскільки аналітики очікують спаду споживання в ході майбутніх профілактичних робіт на НПЗ, передає "Рейтер".

У 9.25 МСК ф'ючерси на Brent з постачанням в березні подешевшали на $0,30 до $108,49 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,66 до $99,71 за барель, піднявшись напередодні до максимуму майже чотирьох місяців вище $101.

"Холод в США, Азії і навіть Європі підштовхнули ціни вгору, але навряд чи вони втримаються на цих рівнях, коли температура підніметься. Це може бути початком корекції вниз, як це відбулося наприкінці грудня-початку січня", - сказав керуючий ризиками Mitsubishi Corp у Токіо Тоні Нунан.

Зростання цін на американський еталон в середу був викликаний повідомленням про зниження запасів на розподільчому центрі в Кашинга, штат Оклахома, за рахунок початку роботи нафтопроводу компанії TransCanada Corp., що доставляє нафту переробникам на узбережжі Мексиканської затоки. Запаси нафти в Кашингу минулого тижня скоротилися на 2,7 мільйона барелів, за даними Управління енергетичної інформації.

"Запаси у Кашингу ще досить високі. Проблема просто переміститься на узбережжя Мексиканської затоки", - сказав Нунан.

Загальні запаси нафти в США минулого тижня зросли на 3,3 мільйона барелів, перевищивши прогноз, а запаси дистилятів знизилися на 731.000 барелів при прогнозі скорочення на 2,3 мільйона.

Найбільший у світі виробник нафти Росія розраховує підвищити видобуток цього року до нового рекорду пострадянського 525 мільйонів тонн, або на 10,54 мільйона барелів на добу, сказав в середу заступник міністра енергетики Кирило Молодцов.