Сланцевий газ не зможе забезпечити ЄС енергетичну незалежність

Сланцевий газ не зможе забезпечити енергетичну незалежність ЄС, до 2030 року він зможе покрити від 3 до 10% енергопотреб співтовариства. До такого висновку прийшли дослідники французької дослідного центру - Інституту стабільного розвитку та міжнародних відносин (IDDRI) в доповіді, витяги з якого публікує Агентство Франс Прес, передає ИТАР-ТАСС.

За його оцінками, бум сланцевого газу в США, що спостерігається в останні роки, має "виключно локальний характер, специфічний для окремих секторів економіки".

"Мова по суті йде лише про декілька штатів, наприклад Північну Дакоту або Західну Вірджинію. Крім того, зниження цін на енергоресурси за рахунок видобутку сланцевого газу торкнулося в основному підприємства хімічної промисловості, які становлять лише близько 1,2% ВВП США", - наголошується в документі.

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Щодо Європи, то в доповіді наголошується невизначеність обсягів запасів сланцевого газу, і вкрай низький рівень екологічності технологій його видобутку.

Все це, на думку авторів дослідження, не дозволяє робити ставку на сланцевий газ, як засіб зниження залежності Євросоюзу від імпорту енергоносіїв.

На даному етапі країни ЄС покривають за рахунок імпорту енергоресурсів більше половини своїх енергетичних потреб. З урахуванням послідовної відмови ряду європейських держав від атомної енергії, і більш низькі, ніж очікувалося 10 років тому темпів розвитку альтернативної енергетики, в найближчі роки енергозалежність ЄС, ймовірно, буде зростати.

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