Маловідома компанія отримала ліцензію на постачання 240 млн кубів газу на рік

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), видала компанії "Альтаїр-Трейд" ліцензію на поставку природного газу обсягом у 240 млн кубометрів на рік.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення комісія ухвалила на відкритому засіданні 13 лютого.

За словами присутнього на засіданні комісії представника компанії, «Альтаїр-Трейд» працює на ринку газу з 2009 року. У минулому в компанії була 5-річна ліцензія на постачання газу обсягом у 12 млн куб. м на рік.

Представник компанії «Альтаїр-Трейд» закуповує природний газ в українських газодобувних компаніях і перепродає великим промисловим підприємствам, зокрема, цукровим заводам і ТЕЦ по всій Україні.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня НКРЕ дозволила двом маловідомим компаніям - «Скела Терциум» і «Газторгопостач» - збільшити обсяги поставок газу загалом до 300 млн кубометрів на рік з 200 млн кубометрів, а також видала компанії "Константа Енерго Проект" ліцензію на поставку природного газу обсягом у 120 млн. кубометрів на рік.