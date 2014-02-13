У світі очікується рекордне споживання нафти

Споживання нафти в 2014 р. у світі зросте на 1,4%, досягнувши рекордного значення в 92,6 млн барелів на добу.

Про це йдеться у звіті Міжнародного енергетичного агентства, передають Вести Экономика.

Запаси нафти в країнах із розвиненою економікою у IV кварталі впали до мінімального рівня з 1999 р. через сильний попит у США та інших розвинених країнах.

"Ринок нафти дуже далекий від перенасичення, довелося активно використовувати запаси, для того щоб задовольнити несподівано високий попит, - йдеться у звіті. - Перенасичення виглядає все більш примарним. Сильний попит у США, ймовірно, частково відображає структурну відповідь на хорошу пропозицію всередині країни на тлі зростання видобутку сланцевої нафти, що знижує витрати для промислових галузей".

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Оцінка споживання нафти у світі на 2014 р. на 120 тис. барелів вище минулого прогнозу, оскільки сильне зростання попиту в розвинених країнах компенсує зниження в країнах, що розвиваються.

Країнам ОПЕК, які забезпечують близько 40% світових поставок нафти, необхідно буде збільшити виробництво, незважаючи на те, що вже зараз обсяг видобутку більше обсягу попиту, тому що необхідно поповнити запаси.

У середньому в цьому році 12 країнам ОПЕК необхідно буде добувати 29,6 млн барелів на добу. У січні обсяг виробництва становив 29,99 млн барелів на добу завдяки відновленню поставок з Лівії.

Втрати в Лівії, де виробництво раніше скоротилося на 1 млн барелів у другій половині року, а також ситуація в Іраку, теж вплинули на скорочення запасів нафти.

Запаси нафти і нафтопродуктів у розвинених країнах скоротилися в грудні на 56,8 млн барелів до 2,6 млрд барелів.