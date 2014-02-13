«Нафтогаз» через борги обмежить поставки газу 11 областям України

НАК «Нафтогаз України» ухвалила рішення обмежити одинадцяти областям України поставки природного газу до технологічного мінімуму у зв'язку з накопиченням значної заборгованості за спожите паливо.

Про це йдеться у повідомленні НАК «Нафтогаз України».

Згідно з повідомленням, найбільшу заборгованість мають Вінницька, Житомирська, Запорізька, Львівська, Чернігівська, Черкаська, Херсонська, Сумська, Одеська, Волинська та Кіровоградська області.

Читайте такожЕксперт пояснив, чому міг виникнути борг ТКЕ перед Нафтогазом

«Компанія «Нафтогаз України» направила телеграми керівникам областей... і повідомила про те, що поставки природного газу превентивно обмежуються до технологічного мінімуму у зв'язку з порушенням умов договорів і накопиченням значної заборгованості за спожитий природний газ», - зазначається у повідомленні.

«На сьогодні заборгованість підприємств комунальної теплоенергетики за спожитий природний газ перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» становить близько 25,5 млрд грн», - наголошується в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, на початку лютого «Нафтогаз» звернувся до підприємств теплокомуненерго з проханням погасити борг у розмірі 27 млрд грн за спожитий газ, інакше компанія погрожувала блокуванням рахунків злісних неплатників.

Загальний борг НАК «Нафтогаз України» перед «Газпромом» за поставлений природний газ у 2013 році і січні 2014 року становить 3,29 млрд дол.

Депутат від «Партії регіонів» Сергій Кацуба, який раніше обіймав посаду заступника голови правління НАК «Нафтогаз України», 3 лютого зареєстрував у Верховній Раді законопроект, яким пропонується виділити «Нафтогазу» 24,7 млрд грн за рахунок збільшення внутрішніх держзапозичень для погашення різниці між ціною газу, що імпортується, і ціною його реалізації для виробництва теплової енергії для населення.