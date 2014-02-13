«Енергоінвест Холдинг» хоче купити «Черкасиобленерго»

Донецька компанія «Енергоінвест Холдинг», яка минулого року купила за 719 млн грн 60,8% державного пакету акцій «Донбасенерго», зацікавлена в придбанні 46% держпакету акцій "Черкасиобленерго", який Фонд держмайна планує виставити на продаж у березні.

Про це УНІАН повідомив генеральний директор «Енергоінвест Холдингу» Олександр Хейло.

«Після придбання власної генерації, «Енергоінвест Холдинг» планує придбати активи по дистрибуції електроенергії. У цьому зв'язку «Енергоінвест Холдинг» зацікавлений у придбанні акцій обленерго, які виставляються на приватизацію. Ми вивчаємо об'єкти, які плануються до продажу, враховуючи безліч критеріїв: фінансовий стан, технічний стан, вартість... «Черкасиобленерго» є цікавим варіантом для можливого інвестування нашою компанією», - сказав Хейло.

За його словами, компанія також проводила оцінку щодо «Волиньобленерго», проданого в грудні минулого року компанії «Укрістгаз», однак після додаткового аналізу вирішила не брати участь у конкурсі за даним об'єктом.

«Ми навіть отримали від ФДМ пакет документації щодо даного підприємства. Але після додаткового аналізу вирішили не брати участь у конкурсі за цим об'єктом», - сказав гендиректор компанії.

«Що стосується інших обленерго, запланованих до приватизації, ми будемо приймати рішення після оголошення ФДМ вартості приватизації даних об'єктів і вивчення їхньої фінансової і технічної документації», - підкреслив Хейло.

Як раніше повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України (ФДМУ) планує виставити на біржах у березні 46% держпакет акцій "Черкасиобленерго". Підприємство буде виставлено на торги 5 березня на фондовій біржі "Іннекс". Стартова вартість пакету складе 98,7 млн грн.

На даний момент держава контролює 71% акцій "Черкасиобленерго". Прямий контроль над пакетом 46% акцій здійснює Фонд державного майна, опосередкований - через «Укреско» (25%). 26,63% акцій контролює Garensia Enterprises Limited (Кіпр).

У 2013 році компанія «Черкасиобленерго» скоротила чистий прибуток у порівнянні з 2012 роком на 6% - до 4,08 млн грн.

Бізнесмен Ігор Гуменюк є мажоритарним акціонером Energoinvest Holding BV, якій належить 91% компанії «Енергоінвест Холдинг».

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