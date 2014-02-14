Нафта дешевшає на тлі негативної статистики зі США

Світові ціни на нафту демонструють слабку негативну динаміку в ході торгів п'ятниці на тлі публікації негативної статистики з США, повідомляє Прайм.

Ціна березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil до 09.25 мск знизилася на 0,08% - до 108,43 долара за барель. Вартість лютневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI опустилася на 0,13% і становить 100,22 долара за барель.

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Дані за обсягом роздрібних продажів у США не змогли виправдати прогнозів: показник у січні 2014 року скоротився на 0,4% у місячному виразі, тоді як аналітики не очікували його зміни.

Гірше очікувань виявилася і статистика щодо кількості первинних заявок на допомогу з безробіття. За минулий тиждень їх кількість збільшилася на 8 тисяч із показника минулого тижня і становила 339 тисяч. Аналітики очікували показника на рівні 330 тисяч.