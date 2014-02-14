Бензин через зростання долара може до кінця лютого подорожчати на 1 гривню

Експрес-девальвація девальвація національної валюти в Україні може привести до зростання роздрібних цін на нафтопродукти, близько 80% яких країна імпортує, на одну гривню за літр палива до кінця лютого поточного року.

Про це на круглому столі в Києві заявив директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн.

«Якщо в січні курс на міжбанку був на рівні 8,1-8,2, то сьогодні учасники ринку схиляються до того, що наступного тижня курс буде близько 9,1-9,2. Ми одержимо десь 1 гривню у вартості долара, відповідно, це одна гривня у вартості нафтопродуктів. Тому, якщо в січні при спокійному валютному ринку і ринку нафтопродуктів мали вартість бензину А-95 у середньому 10,75 грн за літр, то прогноз на лютий і початок березня — це вихід на позицію десь 11,75 грн за літр А-95, і середня ціна близько 10,65 грн на дизпальне», - сказав Куюн.

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Водночас експерт зазначив, що ціна на високоякісні марки палива, які найбільше схильні до валютних коливань, може зрости до 12 грн за літр бензину А-95, і до 11 грн за літр дизельного пального.

«Усі ми знаємо, що є певний діапазон ціни, плюс-мінус 35 копійок від середнього рівня. Тому імпортовані високоякісні марки палива, які найбільше схильні до валютних коливань і динаміки світового ринку, вони впритул наблизяться до позначки 12 грн за літр. По дизпальному — до 11 грн за літр», - повідомив Куюн.

«Я думаю, цей рубіж буде психологічно важко перетнути, у тому числі й ринку. Всі ці розрахунки справедливі при стабільній зовнішній кон'юнктурі, яка є сьогодні», - підкреслив директор «Консалтингової групи А-95».

Також експерти назвали ще одну причину зростання цін на паливо - зміну Національним банком України (постанова №49 від 6 лютого 2014 року) правил купівлі валюти.

«Дослідження Національного Банку України свідчать, що 42% трейдерів зараз заявляють про дефіцит оборотних коштів. Це означає те, що більшість учасників ринку нафтопродуктів буде змушена звертатися до комерційних банків за короткостроковим кредитуванням. Зрозуміло, що всі фінансові структури в цей час використовуватимуть цю ситуацію у власних цілях. Таким чином, ми одержуємо не стабілізацію на ринку нафтопродуктів, а дестабілізацію, і не зменшення фінансових спекуляцій, а їх збільшення», - сказав заступник директора НТЦ "Псіхея" Геннадій Рябцев.

«Трейдери вже спробували це зробити і одержали ставку 40% річних. Ось, абсолютно адекватна банківська реакція на кредити», - додав Куюн.

«Початок дії нового порядку придбання валюти і подальших розрахунків із зарубіжними контрагентами може привести до непередбачуваних наслідків, включаючи дефіцит палива і неконтрольоване зростання цін», – сказав глава Асоціації «Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів» Леонід Косянчук.

За його словами, нові правила конвертації валюти і платежів приведуть до заморожування величезних сум оборотних коштів, внаслідок чого операторам ринку доведеться поповнювати ці кошти за рахунок комерційних кредитів. Це, у свою чергу, чинитиме додатковий тиск на собівартість і, відповідно, на кінцеву вартість нафтопродуктів для споживачів.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України з 7 лютого запровадив тимчасові обмеження щодо операцій з рахунками клієнтів за їх дорученням і на купівлю валюти. Зокрема, постанова регулятора №49 передбачає проведення операцій за рахунками клієнтів в межах ранкових залишків коштів, обмеження на купівлю валюти на міжбанківському ринку України за окремими операціями і за строками купівлі валюти за дорученням юросіб і фізосіб-підприємців. Разом з тим, постанова передбачає підвищення контролю за своєчасністю здійснення операцій, пов'язаних з виплатою заробітної плати, пенсій, стипендій і соціальних виплат. За інформацією НБУ, обмеження носять тимчасовий і виключно випереджувальний характер, направлені на захист інтересів вкладників та інших кредиторів банків.