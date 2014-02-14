«Укргазвидобування» відкрило нове нафтогазове родовище в Луганській області

Найбільша в Україні газодобувна компанія «Укргазвидобування», яка є дочірньою компанією НАК «Нафтогаз України», відкрила нове родовище нафти і газу в Луганській області з запасами 500 тис. тонн умовного палива, повідомила прес-служба компанії.

«За результатами геологорозвідувальних робіт на нафту і газ у Луганській області в 2014 році поблизу сіл Верхня Вільхова, Пшеничне, Макаров у Старолуганському районі Луганської області «Укргазвидобування» відкрила нове Ольшичне нафтогазове родовище», - йдеться в повідомленні.

Як зазначено в повідомленні, в 2013 році була пробурена пошукова свердловина проектною глибиною 3000 метрів і отримано приплив нафти розрахунковим дебітом 2 тонни на добу.

«За оцінкою фахівців Українського науково-дослідного інституту природних газів (УкрНДІгаз, м. Харків), перспективні ресурси вуглеводнів блоку, який розвідується свердловиною №1, становлять близько 500 тис. тонн умовного палива», - наголошується в повідомленні компанії.

Як раніше повідомляв УНІАН, навесні 2013 року «Укргазвидобування» відкрила нове родовище газу в Полтавській області з запасами 700 млн куб. м.

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ПАТ «Укргазвидобування» - найбільша газовидобувна компанія України. До складу «Укргазвидобування» входять 4 газопромислових управління: ГПУ «Шебелінкагазвидобування», ГПУ «Полтавагазвидобування», ГПУ «Харьковгазвыдобування» і ГПУ «Львовгазвыдобування».

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