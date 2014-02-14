Остаточне закриття трьох блоків ЧАЕС оцінено в понад 385 млрд грн

Реалізація проекту остаточного закриття і консервації блоків №1, 2, 3 Чорнобильської атомної електростанції триватиме до 2028 року, кошторисна вартість робіт становить понад 385 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Чернобильської АЕС з посиланням на експертний звіт держпідприємства «Укрдержбудекспертиза».

«Позитивний висновок експертизи проекту «Остаточне закриття і консервація блоків №1, 2, 3 Чорнобильської АЕС» є важливим етапом у процесі виведення ЧАЕС з експлуатації, оскільки дозволяє отримати в установленому порядку дозвіл на виконання робіт і перейти до етапу зняття ЧАЕС з експлуатації», - йдеться в повідомленні.

Також у повідомленні зазначається, що остаточною метою проекту є переведення блоків №1, 2, 3 в стан, що дозволить забезпечити безпечне контрольоване зберігання радіоактивних речовин і джерел іонізуючого випромінювання, які перебувають в них, протягом усього періоду витримки реакторних установок (до 50 років) і безпечний демонтаж реакторних установок.

Роботи за проектом, як йдеться у повідомленні, будуть виконуватипо черзі: реконструкція системи протипожежного водопостачання, демонтаж і подрібнення технологічних каналів і каналів системи управління і захисту блоків 1, 2, 3, консервація реакторів і локалізація зони консервації блоків 1, 2, реконструкція наметів центрального залу реакторних установок та демонтаж завантажувально-розвантажувальних машин блоків 1, 2, консервація реактора та локалізація зони консервації блоку 3, і останнє - реконструкція шатра центрального залу реакторної установки і демонтаж завантажувально-розвантажувальної машини блоку 3.

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Як раніше повідомляв УНІАН, за словами гендиректора ЧАЕС Ігоря Грамоткіна, підтримання безпечного стану майданчика Чорнобильської АЕС і проведення робіт по зняттю з експлуатації енергоблоків станції щорічно обходиться держбюджету в 50 млн євро.

На створення на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС інфраструктури для поводження з відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами у 2013 році було передбачено 52,553 млн грн.

Підприємство «Новарка» акредитовано в Україні для виконання проекту будівництва нового укриття для Чорнобильського фонду «Укриття».

Завершення робіт з будівництву об'єкта «Укриття» на 4-му енергоблоці Чорнобильської АЕС планується до 2015 року. Вартість споруди оцінюється в 980 млн євро, при цьому в контрактах з концерном «Новарка» зафіксована сума 935 млн євро.