У Росії хочуть прив'язати зростання тарифів на електроенергію до рівня інфляції

Темпи зростання тарифів у Росії потрібно встановити на рівні інфляції. Про це ІТАР-ТАСС розповів представник Міненерго.

"Щодо темпів зростання довгострокових цін (тарифів) на електричну енергію для промислових споживачів вважаємо коректним їх встановлення на рівні інфляції з урахуванням того, що поставлене завдання повинне вирішуватися комплексно в умовах ліквідації перехресного субсидування тарифів на електричну енергію для населення та скасування механізму укладення договорів "останньої милі", - розповів він.

Читайте такожКабмін пропонує знизити граничну ціну на газ для держустанов на третинуУ міністерстві зазначили, що в цьому зв'язку питання про встановлення темпів росту тарифів на електричну енергію населення також на рівні інфляції потребує опрацювання та проведення аналізу для прийняття зваженого рішення з даного питання.