Нафта торгується різноспрямовано на тлі холодів у США

Світові ціни на нафту демонструють різноспрямовану динаміку в понеділок на тлі несприятливих погодних умов в США.

Ціна квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil до 08.55 мск знизилася на 0,13% - до 108,94 долара за барель. Вартість березневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI виросла на 0,25% і сnfyjdbkf 100,55 долара за барель, повідомляє Прайм.

Нафту марки WTI подорожчала на 0,4% минулого тижня на тлі зростання попиту на нафтопродукти, викликаного аномально холодною погодою в США. Сніговий шторм, що торкнувся півдня та південного сходу країни, залишив без світла сотні тисяч домогосподарств і суб'єктів підприємницької діяльності, а також викликав ускладнення транспортної ситуації в країні.

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Згідно з даними міністерства енергетики США, близько 25% домогосподарств на північному сході країни використовують для обігріву мазут. Аналітики пов'язують з цим той факт, що запаси дистилятів в країні за тиждень, що завершився 7 лютого, зменшилися на 0,7 мільйона барелів, або на 0,6% - до 113,1 мільйона барелів.