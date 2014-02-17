Кабмін домовився з двома компаніями про реконструкцію Феодосійської нафтоперевалки

Кабінет міністрів схвалив укладення договору про спільну діяльність між компанією "Промнафтосервіс", іноземним підприємством "Транскарго-термінал" і держкомпанією "Феодосійське підприємство із забезпечення нафтопродуктами", яке надає послуги з перевалки нафти і світлих нафтопродуктів.



Відповідне рішення закріплене в урядовому розпорядженні від 12 лютого.

«Об'єктом спільної діяльності є реконструкція і технічне переоснащення комплексу споруд державного підприємства «Феодосійське підприємство із забезпечення нафтопродуктами», створення технології навантаження, розвантаження, зберігання в'язких нафтопродуктів і нафти, експлуатація і обслуговування вказаних об'єктів», - йдеться в документі.

Згідно із документом, частка «Феодосійського підприємства із забезпечення нафтопродуктами» становить 50% загального майна; частка «Промнафтосервіс» - 25% загального майна; частка іноземного підприємства «Транскарго-термінал» - 25% загального майна.

Термін дії договору - 20 років.

"Внесення додаткових вкладів здійснюється без зміни в бік зменшення розміру частки державного підприємства «Феодосійське підприємство із забезпечення нафтопродуктами», - йдеться в розпорядженні.

Згідно з документом, прибуток, одержаний учасниками договору в результаті їх спільної діяльності, розподіляється пропорційно розміру часток учасників.

Також наголошується, що витрати і збитки, пов'язані із спільною діяльністю, покриваються за рахунок одержаного в результаті спільної діяльності майна.

Довідка УНІАН. «Феодосійське підприємство із забезпечення нафтопродуктами» є одним з найбільших в сфері надання послуг з перевалки нафти і нафтопродуктів в Україні. Підприємство надає наступні послуги: роботи з перевалки сирої нафти з виконанням умови збереження якості трьох сортів одночасно; роботи з перевалки світлих нафтопродуктів з виконанням умови збереження якості чотирьох сортів; роботи з лабораторних випробувань моторних пальних й аналізу нафти, світлих і темних нафтопродуктів на відповідність вимогам державних стандартів і чинних нормативних документів.