Нафта марки WTI дорожчає на тлі запуску нафтопроводу в США

На світових торгах у вівторок, 18 лютого, ціни на нафту демонструють різноспрямовану динаміку.

Ціна квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже знизилася на 0,09% - до 109,08 долара за барель.

Вартість березневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI виросла на 0,40% і склала 100,70 долара за барель, передає Bloomberg.

Нафту марки WTi дорожчає на тлі запуску компанією TransCanada Corp. нафтопроводу Keystone XL, який з'єднує термінал Кушинг в штаті Оклахома і Порт-Артур в Техасі, де розташовується велика частина НПЗ.

Як відзначають аналітики, зимовий попит на мазут був ще одним чинником зростання цін на ринку.