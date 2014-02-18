Частка «Газпрому» на ринках Європи і Туреччини в 2013 році досягла історичного максимуму

Частка «Газпрому» на ринках Європи і Туреччини в 2013 р. зросла до 30,07% проти 26% у 2012 р., пишуть "Ведомости" з посиланням на презентацію до нового випуску єврооблігацій «Газпрому».

У 2013 р. «Газпром» поставив в Європу і Туреччину 162,7 млрд куб. м газу; європейський ринок газу в 2013 р. «Газпром» оцінив у 476 млрд куб. м, а з урахуванням Туреччині - 541 млрд куб. м.

30% - це абсолютний рекорд, попередній максимум був у 2011 р. - 27% і 150 млрд куб. м.

Основний приріст «Газпрому» в минулому році забезпечили Німеччина (+21%), Італія (+68%) і Велика Британія (+53,8%).

Три ключових фактори, які сприяли зростанню продажів “Газпрому”: зниження частки СПГ в Європі, зниження власного видобутку в Європі і зниження постачання норвезького газу - у зв'язку з технічними обмеженнями. Норвезька Statoil оголосила, що падіння чистого прибутку в 2013 р. склало 42% через скорочення виробництва (-3%, або 1,945 млн барелів на добу в нафтовому еквіваленті) і зниження цін (-8%). У 2014 р. Statoil має намір збільшити видобуток на 2%.

Середня ціна поставок в Європу в минулому році склала $380 за 1000 куб. м (-5,5% до 2012 р.), повідомив заступник начальника департаменту «Газпром експорту» Сергій Будзуляк.

«Газпром» в 2014 р. очікує експорт газу в Європу на рівні минулого року - 161,5 млрд куб. м або як мінімум не нижче 150-155 млрд куб. м