На шахті в Донецькій області стався вибух метану: 7 гірників загинули, 9 травмовані
08:57, 18 лютого 2014Енергетика
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На макіївській шахті - вибух метану, є загиблі
На шахті в Донецькій області стався вибух метану: загинули 7 гірників
17 лютого в м. Макіївка Донецької області на шахті „Північна” ДП «Макіїввугілля» на горизонті 815 м стався вибух метану.
Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, в результаті вибуху загинули 7 гірників, 9 з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовані в лікарні м. Донецьк і м. Макіївка.
В 4 год. 17 хв. 18 лютого тіла загиблих піднято на поверхню.
Шахта тимчасово не працює, 80 гірників виведено на поверхню. Всього в шахті працювало 87 гірників. Причина вибуху встановлюється.
До пошуково-рятувальних робіт залучалося дев'ять відділень Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля.
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