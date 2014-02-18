На шахті в Донецькій області стався вибух метану: 7 гірників загинули, 9 травмовані

17 лютого в м. Макіївка Донецької області на шахті „Північна” ДП «Макіїввугілля» на горизонті 815 м стався вибух метану.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, в результаті вибуху загинули 7 гірників, 9 з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовані в лікарні м. Донецьк і м. Макіївка.

В 4 год. 17 хв. 18 лютого тіла загиблих піднято на поверхню.

Шахта тимчасово не працює, 80 гірників виведено на поверхню. Всього в шахті працювало 87 гірників. Причина вибуху встановлюється.

До пошуково-рятувальних робіт залучалося дев'ять відділень Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля.