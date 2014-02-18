Китайська ювелірна компанія купує нафтогазового оператора США за $665 млн

Китайська компанія Goldleaf Jewelry, що реалізує ювелірні прикраси, має намір придбати американського нафтогазового оператора ERG Resources LLC приблизно за $665 млн, повідомляє Bloomberg.

Угода повинна бути схвалена регулюючими органами США і КНР. Після завершення покупки Goldleaf буде володіти часткою у розмірі 95%.

Китайська компанія планує профінансувати операцію за рахунок розміщення акцій на Шеньчженській фондовій біржі. Зокрема, компанія має намір розмістити додаткову емісію для залучення $940 млн.

ERG Resources LLC є приватною американською компанією, що працює на узбережжі Мексиканської затоки та у Каліфорнії.