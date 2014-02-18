Китайська ювелірна компанія купує нафтогазового оператора США за $665 млн
12:09, 18 лютого 2014Енергетика
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Китайська компанія планує профінансувати операцію за рахунок розміщення акцій на Шеньчженській фондовій біржі.
Китайська Goldleaf Jewelry купує американського нафтогазового оператора
Китайська компанія Goldleaf Jewelry, що реалізує ювелірні прикраси, має намір придбати американського нафтогазового оператора ERG Resources LLC приблизно за $665 млн, повідомляє Bloomberg.
Угода повинна бути схвалена регулюючими органами США і КНР. Після завершення покупки Goldleaf буде володіти часткою у розмірі 95%.
Китайська компанія планує профінансувати операцію за рахунок розміщення акцій на Шеньчженській фондовій біржі. Зокрема, компанія має намір розмістити додаткову емісію для залучення $940 млн.
ERG Resources LLC є приватною американською компанією, що працює на узбережжі Мексиканської затоки та у Каліфорнії.
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