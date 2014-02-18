«Укртранснафта» за рік збільшила прибуток у 2 рази

Національний оператор нафтотранспортної системи України компанія «Укртранснафта» на тлі збільшення транзиту нафти в країни Європейського Союзу в 2013 році збільшила чистий прибуток у 2 рази у порівнянні з 2012 роком - до 312,816 млн грн з 138,121 млн грн.

Про це йдеться у звіті про фінансово-господарську діяльність компанії, оприлюдненому на сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, за звітний період компанія збільшила дохід від реалізації продукції до 2,817 млрд грн з 2,237 млрд грн.

Валовий прибуток за 2013 рік збільшилася порівняно з 2012 роком - до 527,923 млн грн з 429,517 млн грн.

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними Міненерговугілля, транзит нафти в країни Євросоюзу (Словаччини, Угорщини, Чехії) через нафтопровідну систему України в 2013 році склав 15,577 млн тонн, що на 7% більше, ніж за 2012 рік.

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Довідка УНІАН. ПАТ «Укртранснафта» є оператором нафтотранспортної системи України, яка включає 18 нафтопроводів загальною довжиною 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною ємністю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.