«Нафтогаз» погасив перед «Газпромом» $1,5 млрд боргу

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» 14 лютого погасила борг перед російським газовим монополістом компанією «Газпром» в розмірі 1,471 млрд дол. за природний газ, спожитий в 2013 році і частково в 2014 році.







Про це йдеться в проспекті емісії суверенних євробондів, підготовленому Міністерством фінансів України.

«14 лютого 2014 року «Нафтогаз» погасив борг за газ «Газпрому» на 2013 рік у розмірі 1,28 млрд дол. США і газовий борг, нарахований з початку 2014 року у розмірі 191,0 млн дол. США», - йдеться в документі.

Водночас, як повідомило УНІАН джерело в українській газовій галузі, «Нафтогазу» залишилося погасити 190 млн дол. перед «Газпромом» за поставки природного газу в січні 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, загальний борг НАК «Нафтогаз України» за поставлений російський газ у 2013 році та січні 2014 року становить 3,292 млрд дол.

На початку лютого «Нафтогаз» звернувся до підприємств теплокомуненерго з проханням погасити борг у розмірі 27 млрд грн за спожитий газ в іншому випадку компанія загрожувала блокуванням рахунків злісних неплатників.

В середині лютого НАК обмежив постачання блакитного палива в 11 областей України.