Із бюджету виділять майже 7 млрд грн на погашення боргу теплокомуненерго за газ

У державному бюджеті України на 2014 рік передбачено 6,7 млрд грн на погашення заборгованості підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) з різниці в тарифах на газ.

Про це повідомила прес-служба міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Мінрегіон) із посиланням на дані експертів управління економіки систем життєзабезпечення відомства.

«Згідно з законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», на погашення заборгованості з різниці в тарифах передбачено кошти у сумі 6,7 млрд грн. Станом на 14 лютого 2014 року профінансовано договорів про проведення взаєморозрахунків із погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію на суму 1,65 млрд грн. Ці кошти, як зазначили в управлінні, спрямовуються на погашення заборгованості підприємствами теплоенергетики за спожитий природний газ», - сказано в повідомленні.

Читайте також«Нафтогаз» погасив перед «Газпромом» $1,5 млрд боргуВодночас, у Мінрегіоні зазначили, що у всіх регіонах України органи місцевого самоврядування скоригували тарифи на теплову енергію, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для бюджетних організацій та інших споживачів (крім населення) з урахуванням зниженого рівня ціни природного газу до рівня 268,5 дол./тис. куб. м.

При цьому у відомстві уточнили, що за даними НАК «Нафтогаз України», в 2013 році підприємства ТКЕ спожили природного газу на суму 21,5 млрд грн, а рівень розрахунків становив 55,8% (12 млрд грн).

Як повідомляв УНІАН, станом на 3 лютого 2014 року заборгованість підприємств комунальної теплоенергетики за спожитий природний газ становила майже 27 млрд грн.

Депутат від «Партії регіонів» Сергій Кацуба, який раніше обіймав посаду заступника голови правління НАК «Нафтогаз України», 3 лютого зареєстрував у Верховній Раді законопроект, яким пропонується виділити «Нафтогазу» 24,7 млрд грн за рахунок збільшення внутрішніх державних запозичень для погашення різниці між ціною імпортованого газу та ціною його реалізації для виробництва теплової енергії для населення.