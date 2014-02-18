Україна в січні збільшила видобуток газу на 3%

Видобуток природного газу в Україні у січні 2014 року збільшився порівняно з січнем 2013 року на 3% - до 1,8 млрд кубометрів, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, видобуток природного газу в січні порівняно з попереднім місяцем збільшився на 2%.

Читайте також«Нафтогаз» погасив перед «Газпромом» $1,5 млрд боргуЯк повідомляв УНІАН, видобуток природного газу в Україні у 2013 році збільшився порівняно з 2012 роком на 1,7% - до 20,4 млрд кубометрів.

За підсумками 2012 року Україна скоротила видобуток природного газу порівняно з 2011 роком на 1,1% - до 19,3 млрд кубометрів.