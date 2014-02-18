Україна значно збільшила виробництво бензину

Нафтопереробні заводи України (НПЗ), на тлі низки факторів, зокрема і запуску Одеського нафтопереробного заводу, в січні 2014 році збільшили обсяг первинної переробки нафти до 0,4 млн тонн, що на 58,7% більше показника січня 2013 року, говориться в повідомленні Державної служби статистики.

Читайте такожНорму щодо вмісту біоетанолу в бензині можуть знизити до 3%Згідно з повідомленням, виробництво бензину в січні 2014 року збільшилося порівняно з січнем 2013 року на 73,2% - до 130 тис. тонн.

Виробництво дизельного палива в січні 2014 року становило 119 тис. тонн, що на 71,6% більше січня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, нафтопереробні заводи України в 2013 році скоротили обсяг первинної переробки нафти до 3,5 млн тонн, що на 19,9% менше показника 2012 року.

У 2012 році українські НПЗ скоротили обсяг первинної переробки нафти до 4,3 млн тонн, що на 50,8% менше показника 2011 року.

В Україні є шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51 млн тонн нафти на рік. У роботі на даний момент знаходяться Кременчуцький НПЗ, Одеський НПЗ і Шебелинський ГПЗ.