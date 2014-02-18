Україна скоротила виробництво електроенергії на 1,6%

Атомні електростанції, частка яких у загальному виробництві електроенергії становить близько 43%, за січень 2014 року скоротили виробництво електроенергії порівняно з січнем 2013 року на 1,8% - до 8,3 млрд кВт/год, повідомляє Державна служба статистики України.

Теплові електростанції за січень 2014 року скоротили генерацію на 2,5% - до 8,7 млрд кВт/год, а гідроелектростанції наростили обсяг виробництва на 2,2% - до 1 млрд кВт/год.

Відносно новий для країни напрям у енергетиці - вітрові та сонячні електростанції - за січень 2014 року збільшили вироблення електроенергії порівняно з січнем 2013 року більш ніж у 2 рази - до 0,1 млрд кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, виробництво електроенергії в Україні за 2013 рік скоротилася порівняно з 2012 роком на 2,1% - до 193,8 млрд кВт/год.

У 2012 році виробництво зросло порівняно з 2011 роком на 2,2% - до 198 млрд кВт/год.