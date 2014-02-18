Україна продовжує скорочувати видобуток нафти

Видобуток нафти в Україні за січень 2014 року скоротився порівняно з січнем 2013 року на 3,7% - до 178 тис. тонн, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, видобуток нафти в січні 2014 року скоротився порівняно з попереднім місяцем на 0,3%.

Читайте також«Укргазвидобування» відкрило нове нафтогазове родовище в Луганській областіЯк повідомляв УНІАН, видобуток нафти в Україні у 2013 році скоротився порівняно з 2012 роком на 5,4% - до 2,17 млн тонн. За підсумками 2012 року скоротився порівняно з 2011 роком на 5,4% - до 2,293 млн тонн.

Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є «дочки» НАК «Нафтогаз України» - «Укргазвидобування» та «Чорноморнафтогаз», а також «Укрнафта», у якій держхолдинг «Нафтогаз» володіє контрольним пакетом акцій.