Нафта торгується різноспрямовано на тлі очікувань скорочення запасів у США

Світові ціни на нафту демонструють різноспрямовану динаміку в середу на тлі очікувань трейдерами скорочення запасів нафти в США, свідчать дані торгів, передає Прайм.

Ціна квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil знизилася на 0,25% - до 110,18 долара за барель. Вартість березневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI виросла на 0,26% і склала 102,70 долара за барель.

Ціна на нафту марки WTI зролса до максимальної позначки з 3 грудня 2013 року. Аналітики, опитані агентством Bloomberg, вважають, що запаси "чорного золота" в Кушинзі (найбільший термінал в США - ред.) скоротилися третій тиждень поспіль.

Другий шторм за три дні призвів до снігопадів на північному сході США, тим самим піднявши попит на дистиляти, в тому числі на топковий мазут і дизельне паливо.

"Ми очікуємо ще одного зниження (запасів - ред.) в Кушинзі. З такою погодою на запаси дистилятів будуть звертати особливу увагу", - наводить агентство слова старшого ринкового стратега Iitrader.com Білла Баруха.