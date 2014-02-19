«ДТЕК Дніпроенерго» за рік збільшив прибуток на 49%

Енергогенеруюча компанія «ДТЕК Дніпроенерго» у 2013 році збільшила чистий прибуток у порівнянні з 2012 роком, за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), на 49% - до 1,395 млрд грн, йдеться у фінансовому звіті компанії.

Згідно з повідомленням, чистий дохід від реалізації продукції минулого року збільшився в порівнянні з 2012 роком на 5,8% - до 9,766 млрд грн.

За підсумками 2013 року компанія отримала 1,150 млрд грн валового прибутку проти валового збитку 283,1 млн грн роком раніше. Операційний прибуток минулого року збільшився на 49% - до 1,608 млрд грн.

Довідка УНІАН. «ДТЕК Дніпроенерго» (м. Запоріжжя) - одна з найбільших енергогенеруючих компаній України. Власником 72,9% є ДТЕК, 25%+1 акція - НАК «Енергетична компанія України», решта акцій належать міноритарним акціонерам.

До складу «ДТЕК Дніпроенерго» входять три ТЕС - Запорізька, Криворізька і Придніпровська - загальною встановленою потужністю 8185 МВт, що становить 26,1% загальної встановленої потужності теплових електростанцій України.

ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ, р. Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.