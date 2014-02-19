На Мозирський НПЗ Білорусі, оцінений у $4 млрд, претендують "Роснефть" і "Газпром"

Білорусь оцінила Мозирський нафтопереробний завод в 4 мільярди доларів, заявив голова Державного комітету з майна Георгій Кузнєцов на прес-конференції в середу.

Мова йде про повну ціну підприємства, а не тільки білоруської частки, передає РИА "Новости".

Білорусія планує виставити на аукціон 42,76% акцій Мозирського НПЗ (вся держчастка) балансовою вартістю за станом на 1 січня 2013 року 4 трильйони 677,462 мільярда білоруських рублів (близько 500 мільйонів доларів). Одночасно пропонується на продаж ТОВ "МНПЗ плюс", якому належить 12,25% акцій Мозирського НПЗ.

Про свій інтерес до госпакету Мозирського НПЗ повідомляли "Роснефть" і "Газпром нефть" .

Віце-прем'єр Білорусі Петро Прокопович заявляв, що умовою приватизації Мозирського НПЗ є збільшення його потужності до 20 мільйонів тонн до 2020 року. В даний час завод переробляє близько 11 мільйонів тонн нафти в рік.