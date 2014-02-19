Shell продала свої активи в Австралії за $2,2 млрд

Royal Dutch Shell продала нафтопереробні та збутові активи в Австралії нафтовому трейдеру Vitol та Інвестиційному фонду Абу-Дабі за 2,4 млрд австралійських доларів ($2,2 млрд), пишуть "Ведомости" з посиланням на газету Australian Financial Review.

На придбання цих активів претендували також австралійська Macquarie Group і її партнер сировинний трейдер Glencore Xstrata, повідомила газета.

Продані активи включають НПЗ, імпортні термінали та 900 АЗС. Операція пройшла в рамках оголошеної новим генеральним директором Shell Беном Ван Берденом програми продажу активів на $15 млрд.