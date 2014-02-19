«ДТЕК Західенерго» збільшило річний прибуток у 25 разів

Про це йдеться у фінансовому звіті компанії, складеному за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

Згідно з документом, чистий дохід компанії від реалізації продукції за минулий рік зріс порівняно з 2012 роком до 11,286 млрд грн з 9,868 млрд грн.

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Довідка УНІАН. Компанія «ДТЕК Західенерго» експлуатує 23 енергоблоки на Бурштинській, Ладижинській і Добротвірській ТЕС сумарною встановленою потужністю 4607,5 МВт.

Вертикально інтегрованому приватному енергохолдингу України «ДТЕК», підконтрольному бізнесменові Рінату Ахметову, належать 70,91% акцій компанії. Блокпакет компанії у розмірі 25% акцій знаходиться у НАК "Енергетична компанія України".

ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.