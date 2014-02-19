«Енергоатом» має намір залучити в «Ощадбанку» кредит на 400 млн грн

Національна акціонерна енергетична компанія «Енергоатом», що є оператором усіх діючих атомних станцій України, має намір залучити у державного «Ощадбанку» кредит на суму 400 млн грн.

Про це сказано в повідомленні компанії, оприлюдненому на офіційному порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, кредит залучається на 1 рік під 19,5% річних у національній валюті.

Кінцевий термін підписання договору - 20 березня 2014 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, у січні 2014 року компанія «Енергоатом» залучила у Державного експортно-імпортного банку України кредит у розмірі 40 млн дол.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

«Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогодні входить до групи найбільших банків України. 100% акцій банку належать державі.

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