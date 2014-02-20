«Газпром» знайшов гігантські запаси нафти на Сахаліні

Проведена у 2013 р. дорозвідка газоконденсатного Південно-Киринського родовища (проект «Сахалін-3») виявила на ньому великі запаси нафти.

Раніше запаси категорії C1 + C2 «Газпром» оцінював у 563,9 млрд куб. м газу і 71,7 млн т конденсату. Тепер до цього додалося 464 млн т нафти (С1 + С2), до 131 млн т збільшилися запаси конденсату, а запаси газу зросли до 682 млрд куб. м, розповіла «Ведомостям» людина, близька до одного з підрядників «Газпрому» з числа тих, що проводили дорозвідку.

У грудні начальник департаменту «Газпрому» з видобутку газу, конденсату і нафти Всеволод Черепанов інформував, що розвідувальне буріння у 2013 р. показало наявність на Південно-Киринському родовищі не тільки нового газу, але і значних запасів нафти і що затвердити нові запаси планується в березні.

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Великих нафтових родовищ у Росії не відкривалося давно. За даними Роснедр, з нововідкритих у 2013 р. найбільше мало запаси всього 12 млн т, що майже в 40 разів менше, ніж знайдено на Південно-Киринському - воно взагалі може виявитися найбільшим на шельфі Росії.

«Газпром» називав Південно-Киринское родовище основною ресурсною базою для заводу «Владивосток СПГ». Почати видобуток газу і запустити завод планувалося одночасно - в 2018 р. До 2020 р. завод за планом повинен виробляти 10 млн т ЗПГ, для чого йому потрібно приблизно 13 млрд куб. м газу. До цього моменту Південно-Киринское планувалося вивести на пік видобутку - 11,4 млрд куб. м в рік. Але в останньому проспекті «Газпрому» до євробондів кажуть, що тепер родовище планується запустити тільки у 2019 р., а вихід на пікову видобуток газу, яка тепер оцінюється в 16 млрд куб. м в рік, очікується в 2023-2024 рр.

На «Сахаліні-3» у «Газпрому» є ще два газових родовища: Киринское (запаси - 162,5 млрд куб. м) і Мингінське (20 млрд), на піку вони повинні давати 8-9 млрд куб. м в рік. Але газом з них «Газпром» повинен забезпечувати Далекий Схід, де споживання, за оцінкою компанії, до 2020 р. зросте до 9-10 млрд куб. м. Частина сахалінського газу «Газпром» планує поставляти по трубі в Китай, розповідали в компанії. Інших ресурсів у «Газпрому» в регіоні немає.

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