Нафта дешевшає в очікуванні зниження попиту з Китаю

Ціна квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil до 09.03 мск знизилася на 0,62% - до 109,79 долара за барель. Вартість березневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI зменшилася на 0,30% і становила 103 долара за барель, повідомляє "Прайм".

Побоювання учасників ринку щодо зниження попиту на нафту з КНР аналітики пояснюють статистикою від HSBC, опублікованій у четвер. Згідно з попередньою оцінкою, індекс ділової активності в промисловості країни знизився в лютому до 48,3 пункту з 49,5 пункту в січні. Аналітики не очікували зміни показника порівняно з січнем.

Експерти відзначають, що ціна на нафту марки WTI могла скоректуватися вниз після двох днів сильного зростання. Ринок очікує публікації в четвер статистики, Управління енергетичної інформації США (EIA) США.

Аналітики вважають, що запаси "чорного золота" в Кушинга (найбільшому терміналі в США за тиждень, що завершився 14 лютого, зросли на 2 мільйони барелів. Запаси дистилятів в країні, за прогнозами, знизилися на 1,89 мільйона барелів.

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